Исламхан: «Если Бердыев захочет видеть меня в «Кайрате», как я могу отказаться?»

Бауыржан Исламхан в интервью Нурсултану Курману ответил на вопросы о возобновлении карьеры.

– В ноябре заканчивается твоя дисквалификация. К тому времени сезон в Казахстане уже закончится и начнется подготовка к следующему. Зимой многие команды вылетят в Турцию, некоторые будут проводить УТС в Шымкенте. Понятно, что казахстанские клубы знают, у тебя заканчивается дисквалификация. Приглашали ли они тебя?

– Сейчас ничего не могу сказать. Дай Аллах, все пусть закончится, потому уже начнем обсуждать, кому я буду нужен. В Казахстане я буду или в другой стране, один Бог знает. Придет время и все узнают.

– Клубы, которые больше всех хотят видеть тебя в своей команде, это «Тараз», «Актобе» и «Кайрат».

– В Таразе я родился. Это место, где я стал профессиональным футболистом. Я всегда буду уважать этот клуб. Со всеми в клубе у меня хорошие отношения. Если они пригласят меня – я только рад. «Кайрат»? Это тоже команда моего сердца. Тут я поиграл как раз за эти две команды. «Актобе»? Так как это спорт, они всегда были нашими противниками на поле (смеется).

– Если тебя пригласят в «Кайрат» на прежних условиях, то согласишься? Я встречал много людей, которые говорили: «На Центральный стадион я впервые пришел из-за Исламхана».

– Если меня пригласят, если Курбан Бекиевич захочет видеть меня в своей команде, то как я могу отказаться? Если этот клуб будет для меня как родной, как я могу не пойти в команду?

– Даже с понижением зарплаты?

– Для меня самое главное – это практика. Привести себя в форму. Это самое главное.

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