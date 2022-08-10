Экс-игрок сборной Казахстана Хохлов: «За сборную я бы отметил матч с Бельгией на ее поле, когда мы сыграли 0:0»

Бывший игрок «Жениса» и сборной Казахстана Никита Хохлов назвал свой яркий матч в карьере.

– За сборную я бы отметил матч с Бельгией на ее поле, когда мы сыграли 0:0. Но не свою игру, а командную. Помню, содержание было очень приличным, и мы зачастую переигрывали более классную команду! Это был кайф!

Свой личный же матч я отмечу за «Женис». В 19 лет я забил, по-моему, в Устькамане пару голешников в матче – один головой в падении в «девятину» с подачи Аксенова, а второй «ножницами» из-за штрафной с паса Ловчева. Помню, на послематчевом просмотре и разборе команда аплодировала этим голам, было круто (улыбается). Также помнится матч за «Актобе» против «Тараза», когда, выйдя на замену, я забил единственный гол в концовке, и мы впоследствии стали чемпионами!

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