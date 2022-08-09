Пайперс о том, как просил Рахата Алиева покинуть раздевалку сборной: «Он достоин уважения в данной ситуации, потому что нормально отреагировал»

Экс-главный тренер сборной Казахстана Арно Пайперс поделился воспоминаниями о том, как попросил Рахата Алиева покинуть раздевалку команды.

«Обычно я не говорю о том, что происходит в раздевалке, но уже прошло много времени, поэтому я расскажу, как было. Это была моя первая официальная игра против Бельгии на выезде. У нас было предыгровое собрание на котором я доношу до игроков последние нюансы и даю установку на игру. В этот момент заходит президент федерации Рахат Алиев и садится на собрании, как будто, так и должно быть. Но я сказал: «Это собрание только для игроков, тренеров и докторов. Никто больше не может быть здесь». Была неловкая ситуация в той небольшой комнате, но президент вышел. Я думаю, что он достоин уважения в данной ситуации, потому что я на глазах у всех игроков попросил его уйти, и он нормально отреагировал.

Это было не потому что я хотел показать свою власть. Просто я профессионально делал свою работу и хотел, чтобы везде был порядок. В результате на выезде мы сыграли 0:0. Это была хорошая игра сборной. Один из игроков после матча мне сказал: «Если мы проиграли бы с крупным счетом, вам бы припомнили то, что вы не пустили президента федерации на собрание команды», – рассказал он в интервью Sports.ru Казахстан.

Пайперс тренировал сборную Казахстана в 2005-2008 годах, бывший муж Дариги Назарбаевой Рахат Алиев возглавлял федерацию футбола Казахстана в 1999-2007 годах.

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