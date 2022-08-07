Товарищеский матч. «Super Bol!» против сборной легенд Казахстана

Сегодня в Алматы пройдет товарищеский матч между командой проекта «Super Bol!» и сборной легенд Казахстана.

Товарищеский матч

«Super Bol!» – Сборная легенд Казахстана – 20:00

Время начала матча по Нур-Султану. Матч в прямом эфире покажет Qazsport.

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