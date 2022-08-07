Товарищеский матч. «Super Bol!» против сборной легенд Казахстана

Сегодня в Алматы пройдет товарищеский матч между командой проекта «Super Bol!» и сборной легенд Казахстана.
Товарищеский матч
«Super Bol!» – Сборная легенд Казахстана – 20:00
Время начала матча по Нур-Султану. Матч в прямом эфире покажет Qazsport.
🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑
«Тобол» проиграл «Зриньски» из-за «сухого листа». Боснийцы забили в меньшинстве
При Пайперсе мы обыгрывали грозную Сербию и дважды отбирали очки у Бельгии. Вспоминаем 5 лучших матчей сборной при «летучем голландце»