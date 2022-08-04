Адиев: «Я не покину сборную Казахстана до истечения срока соглашения»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев дал развернутый комментарий на фоне слухов о его возможном уходе в «Урал».

«На сегодняшний день я сосредоточен на работе со сборной Казахстана, у меня действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола. Впереди нас ожидают важные две игры, поэтому не должно быть никаких сомнений – я не покину свою должность до истечения срока соглашения. Недавно посетил матч Кубка Казахстана «Актобе» – «Тараз», была проделана аналитическая работа. Наш тренерский штаб в полном режиме готовится к предстоящим играм против Беларуси и Азербайджана.

Что касается слухов в некоторых СМИ, то могу сказать, что такие разговоры всегда присутствуют в жизни тренера. В данный момент я нахожусь в Казахстане, просматривается ряд кандидатов, идет полная подготовка к осеннему циклу Лиги наций.

Сегодня планирую посмотреть еврокубковые матчи с участием «Кызыл-Жара» и «Тобола». Пользуясь случаем, хочу пожелать обеим командам удачи и прохода в следующий раунд Лиги конференций!», – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой КФФ.

Контракт Адиева рассчитан до конца этого года.

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Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

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