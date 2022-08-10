«Аксу» расстался с Задоя, Бачеком, Кульжановым и Матвиенко

Павлодарский «Аксу» расстался с четырьмя футболистами – Евгением Задоя, Дмитрием Бачеком, Изатом Кульжановым и Матвеем Матвиенко. Все они отзаявлены из состава команды.

31-летний украинский полузащитник Евгений Задоя пополнил павлодарцев в конце мая этого года, а дебютировал в конце июня. Во всех турнирах сыграл 5 матчей, заработал 1 желтую и 1 красную карточку.

21-летний полузащитник Дмитрий Бачек выступал за «Аксу» со старта сезона, и всего во всех турнирах отыграл 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

Другой 21-летний полузащитник Изат Кульжанов выступал за «Аксу» еще с прошлого года и помог команде пробиться в КПЛ. В этом году отыграл 10 матчей и не отметился голевыми действиями.

27-летний полузащитник Матвей Матвиенко изначально был заявлен за «Аксу», но провел за него всего 1 игру. Также отыграл 8 матчей в Первой лиге за «Экибастуз», также не отметившись результативными действиями.

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