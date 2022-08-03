«Аксу» подписал полузащитника «Кишварды» Зличича

Портал KazFootball.kz сообщил, что «Аксу» подписал хавбека «Кишварды» Лазара Зличича.

В текущем сезоне венгерский клуб встречался с алматинским «Кайратом» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Двухматчевое противостояние закончилось победой «Кишварды» в обоих встречах (1:0, 1:0).

Зличич участия в этих играх не принимал.

Статистка 25-летнего футболиста здесь.

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