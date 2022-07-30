Абикена дисквалифицировали на четыре года из-за допинга (С. Райлян)

Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен получил четырехлетнюю дисквалификацию из-за допинга. Об этом сообщил казахстанский журналист Сергей Райлян в своем твиттере.

«Айбол Абикен за положительную допинг-пробу (мельдоний) дисквалифицирован на 4 года. В футбол он вернется не раньше 29 апреля 2026 года, за месяц с небольшим до своего 30-летия. Конец карьеры?» – написал комментатор.

Айбол Абикен за положительную допинг-пробу (мельдоний) дисквалифицирован на 4 года. В футбол он вернется не раньше 29 апреля 2026 года, за месяц с небольшим до своего 30-летия. Конец карьеры? pic.twitter.com/mypNMmt9X3 — Сергей Райлян (@SergRailyan) July 30, 2022

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