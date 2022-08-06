«Аксу» подписал Сильву и Зличича

«Аксу» подписал контракты с нападающим Тони Сильвой и полузащитником Лазаром Зличичом.
28-летний игрок из Гвинеу-Бисау с детства проживает в Португалии. Первый профессиональный контракт подписал с английским «Ливерпулем». Так же Силва выступал в клубах Болгарии, Греции, ЮАР, Турции, Саудовской Аравии и Румынии.
В 2020 году Тони Силва подписал контракт с «Таразом». За жамбылцев забил 4 гола в 17 матчах. В прошлом сезоне в составе «Тобол» стал чемпионом страны. Последним клубом нападающего был «Туран» из Туркестана, где он провел 9 игр и отдал 3 голевые передачи.
Выступал за молодежные команды «Бенфика», «Челси» и «Ливерпуль». В 14 матчах за сборную Гвинеи-Бисау он забил 2 гола.
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Лазар — воспитанник сербской «Войводины». Выступал за основную команду «Войоводины», «Пролетер» и «Воздуховац».
Последним клубом полузащитника была венгерская «Кишварда» из одноименного города. Провел 45 игр и забил один гол.
Играл за юношеские сборные Сербии до 17 и до 19 лет.
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