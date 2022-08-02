Есимов официально стал игроком «Аксу»

«Аксу» подписал контракт с 32-летним казахстанским защитником Русланом Есимовым. Он является воспитанником экибастузского футбола. Ранее выступал за «Экибастуз», «Каспий» и «Иртыш».

Текущий сезон Есимов начинал в составе «Кызыл-Жара», где провел 20 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.

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