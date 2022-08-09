Стала известна дата дебюта Жубаныша в профи

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Президент лиги Naiza Нурбек Карабала, отвечая на вопросы в Инстаграм, назвал дату дебюта Багдата Жубаныша в профи. Свой первый бой он проведет в рамках лиги Naiza 25 августа.

Багдат является трехкратным чемпионом мира среди любителей, став первым в мире трехкратным победителем мировых первенств.

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