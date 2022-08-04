Экс-претендент на титул чемпиона Naiza Орынбай вернется в октагон 25 августа

Райымбек Орынбай (6-3), выступающий в полулегком весе, вернется в октагон 25 августа на турнире Naiza 42.

Его соперником станет азербайджанец Эльнар Ибрагимов (17-6).

Для Райымбека этот бой станет первым после проигранного титульника Николаю Самусеву в ноябре 2021 года. Ибрагимов также идет после поражения нокаутом от Александра Подлесного на том же ноябрьском турнире.

На Naiza 42 выступит еще три представителя школы «Еркын Куш» – Санжар Тажиев (3-2) подерется с «Кокандским львом» Амирхоном Алихожаевым (4-2), Нуржан Жолдыбай (7-4) «поприветствует» в новой весовой категории экс-чемпиона Naiza в 62 кг Айжигита Еркибайулы, а чемпион Алиби Идрис проведет вторую защиту своего титула в бое с бразильцем Мадругой.

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