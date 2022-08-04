Экс-чемпион Naiza Жумабеков узнал соперника по следующему бою

Казахстанский боец ММА Жуман Жумабеков (11-5), являющийся экс-чемпионом лиги Naiza в легчайшем весе, возвращается в лигу.

Жуман свой последний бой по правилам ММА провел в июле 2021 года, проиграв Айжигиту Еркебайулы титул чемпиона лиги. Жумабеков должен был вернуться раньше, но его соперник не смог добраться в Казахстан и поединок был отменен. Во время паузы Жумабеков успел выступить в боях на голых кулаках, проведя два боя.

Его соперником в Naiza станет непобежденный проспект лиги Нурбек Отар (2-0). В марте он нокаутировал Мохамеда Исмаилова. Бой Жумабеков – Отар запланирован на турнир Naiza 42, который состоится 25 августа.

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