Обидчик Жумана Жумабекова отказался от титула NAIZA

Кыргызский боец Айжигит Еркебайулы(6-1) отказался от титула чемпиона NAIZA в легчайшем весе и перешёл на категорию выше.

Титул в 66 кг принадлежит непобежденному казахстанцу Николаю Самусеву (8-0).

Айжигит завоевал титул, выиграв нокаутом бывшего чемпиона казахстанца Жумана Жумабекова.

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