Чемпион Naiza Идрис бразильскому сопернику: «Встретим достойно – по-казахски»

Чемпион лиги Naiza в легчайшем весе Алиби Идрис проведет защиту титула против бразильца Мадруга.

Между бойцами началась переписка в социальных сетях. «Алиби, будь готов! Я заберу пояс с собой в Бразилию!», – написал бразилец в социальных сетях.

Чемпион отреагировал: «До этого так уже говорили, но уезжали, опустив голову. Думаю, ни к чему бросаться высокопарными словами, ты просто приедь. А мы встретим по-казахски, достойно».

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