Казахстан будет биться за «бронзу» ЧА в командных соревнованиях по дзюдо

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Сегодня, 7 августа, в Нур-Султане проходит заключительный день чемпионата Азии по дзюдо. Медали будут разыграны в командных соревнованиях.

В четвертьфинале казахстанские дзюдоисты встретились с Японией. Наша команда начала борьбу, имея в активе два очка, так как японцы выставили неполный состав.

Однако противостояние в итоге выиграли соперники со счетом 4:3. Единственное очко заработал Данияр Шамшаев.

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Из-за отказа сборной Южной Кореи участвовать в утешительном раунде Казахстан автоматически взял путевку на борьбу за бронзовые медали.

В полуфинале казахстанцы встретятся со сборной Узбекистана. Начало финальных встреч в 17:00 по времени Нур-Султана, прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

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