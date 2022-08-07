Бозбаев завоевал серебро, Шархан – бронзу на ЧА по дзюдо

Дзюдоист Ислам Бозбаев потерпел поражение в финале чемпионата Азии в Нур-Султане.

За золотую медаль в весовой категории до 100 килограммов он бился с Джафаром Костоевым (ОАЭ). Судьбу победителя встречи решил один балл.

Костоев его получил за выполненный прием, в итоге став чемпионом Азии – Бозбаев остался с серебром.

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Нурлыхан Шархан поднялся на третью ступень пьедестала чемпионата Азии.

В схватке за третье место в весовой категории до 100 килограммов он оказался сильнее Акобира Абубакри (Таджикистан).

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