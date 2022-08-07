Казахстан занял 4-е место на ЧА по дзюдо, Узбекистан – 3-й

Казахстан занял четвертое место в медальном зачете чемпионата Азии-2022 по дзюдо в Нур-Султане.

Казахстанские дзюдоисты на минувшем первенстве завоевали восемь медалей: одну золотую, две серебряных и пять бронзовых. Это четвертый результат среди всех участников.

Выше сборной Казахстана расположились команды Японии (12 наград, 9 золотых), Монголии (7 наград, 2 золотых) и Узбекистана (9 наград, 1 золотая). С полным списком можно ознакомиться ниже.

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