Жангельдина и Хамза стали бронзовыми призерами ЧА-2022 по дзюдо

Казахстанские дзюдоисты Дидар Хамза и Аруна Жангельдина заняли третье место на чемпионате Азии в Нур-Султане.
Хамза выиграл схватку за бронзовую медаль в категории до 90 килограммов. Против него на татами выступил Арам Григорян (ОАЭ).
Он одержал досрочную победу, заработав «иппон».
Жангельдина отметилась наградой в весовой категории до 78 килограммов. В схватке за третье место ей противостояла Лю Шин из Тайбэя.
Соперница получила три предупреждения, что и сделало Жангельдину обладательницей медали.
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