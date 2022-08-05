Футзальный «Аят» сменил логотип

Рудненский «Аят» представил новый логотип. Он был создан дизайнерами спортивного агентства Underdogkz.

Напомним, «Аят» в этом году сыграет в основном раунде Лиги чемпионов. Соперниками рудненцев станут лиссабонский «Спортинг», «Ново Вриеме» и «Пула» (обе из Хорватии).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МФК «АЯТ» ⚽️ (@mfc_ayat_official)

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