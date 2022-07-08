«Кайрат» и «Аят» узнали своих соперников в основном раунде ЛЧ по футзалу

Состоялась жеребьевка основного раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022-23.

«Кайрат» и «Аят» пойдут по пути А, где три лучшие команды каждой из групп выходят в элитный раунд. Матчи основного раунда пройдут с 25 по 30 октября.

Группа 1:

«Пальма» (Испания)

«Кайрат» (Казахстан)

«Спортинг Андерлехт» (Бельгия)

«Спортинг Париж» (Франция)

Матчи пройдут на домашней арене «Спортинг Андерлехт».

Группа 2:

«Спортинг Лиссабон» (Португалия)

«Аят» (Казахстан)

«Ново Вриеме» (Хорватия)

«Пула» (Хорватия)

Матчи пройдут на домашней арене «Ново Вриеме».

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