«Кайрат» и «Аят» узнали своих соперников в основном раунде ЛЧ по футзалу

Состоялась жеребьевка основного раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022-23.
«Кайрат» и «Аят» пойдут по пути А, где три лучшие команды каждой из групп выходят в элитный раунд. Матчи основного раунда пройдут с 25 по 30 октября.
Группа 1:
«Пальма» (Испания)
«Кайрат» (Казахстан)
«Спортинг Андерлехт» (Бельгия)
«Спортинг Париж» (Франция)
Матчи пройдут на домашней арене «Спортинг Андерлехт».
Группа 2:
«Спортинг Лиссабон» (Португалия)
«Аят» (Казахстан)
«Ново Вриеме» (Хорватия)
«Пула» (Хорватия)
Матчи пройдут на домашней арене «Ново Вриеме».
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