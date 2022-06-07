АФК «Кайрат» стал чемпионом Казахстана по футзалу

В выходные состоялся финал чемпионата Казахстана по футзалу, где алматинский «Кайрат» в рекордный 19-й раз стал сильнейшим в стране. В финале коллектив Кака встретился с МФК «Аят» из Рудного и обыграл его в третий раз в серии плей-офф сезона-2021/22. Счет серии составил 3-0.

В заключительном матче «Кайрат» победил соперника со счетом 4:2. Голы забили: Даурен Турсагулов (4-я минута), Альберт Акбаликов (7-я), Биржан Оразов (26-я) и Карлос Санс (27-я). В команде из Рудного отличились: Леандриньо (10-я) и Данил Карпюк (31-я).

«Выигрывать стало еще приятнее, потому что тяжелее. Чемпионат Казахстана стал намного сильнее, наши поражения перестали быть сенсацией. Был очень трудный путь к чемпионству, поэтому сейчас испытываю самые хорошие эмоции после завершения этого сезона. Золотые медали на груди – можно отдыхать спокойно», — прокомментировал капитан «Кайрата» и сборной Казахстана Лео Игита.

Стоит отметить, что оба клуба являются партнерами компании 1XBET и будут представлять Казахстан в ближайшей Лиге Чемпионов УЕФА.

«Кайрат» будет выступать в главном европейском турнире в 19-й раз за свою историю — это абсолютный рекорд среди европейских команд.

Нынешний сезон получился одним из самых интересных за последние годы. Об этом говорят игроки и представители команд:

«К главной особенности, пожалуй, можно отнести тот момент, что за право участвовать в Лиге чемпионов УЕФА убедительно боролись сразу три клуба: «Каспий», «Атырау» и «Аят»! Помимо «Кайрата», разумеется», — оценил прошедший сезон президент АФК «Кайрат» Кайрат Оразбеков.

Болельщиков «Кайрат» впереди ждет много интересных событий, следите за новостями!