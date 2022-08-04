Обзор матча АПОЭЛ – «Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» на выезде проиграл кипрскому АПОЭЛу в рамках первого матча квалификации Лиги конференций (0:1).
Ответный матч пройдет 11 августа в Нур-Султане.
Победитель этого противостояния в раунде плей-офф встретится с победителем пары «Сепси» (Румыния) — «Юргорден» (Швеция).
- Дата проведения
- 4 августа, 20.00, «ГСП Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 27 Эфрем.
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АПОЭЛ –
Креспо, Белец, Феррари, Каро, Шебак, Даушвили (Маркиньос, 73), Эфрем (Вильяфаньес, 73), Сарфо, Далсиу (Георгиу, 84), Ндонгала (Теодору, 84), Элиа.
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Кызыл-Жар –
Каршакевич, Лобанцев, Мужек (Мульдинов, 73), Коне, Гурман, Бушман, Тапалов, Подио (Козлов, 60), Жиан Мартинс, Яковлев (Мурачев, 60), Лобжанидзе (Chikanchi, 90).
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