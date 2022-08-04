Обзор матча АПОЭЛ – «Кызыл-Жар»

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«Кызыл-Жар» на выезде проиграл кипрскому АПОЭЛу в рамках первого матча квалификации Лиги конференций (0:1). 

Ответный матч пройдет 11 августа в Нур-Султане.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф встретится с победителем пары «Сепси» (Румыния) — «Юргорден» (Швеция).  

АПОЭЛ Кипр – Кызыл-Жар Казахстан 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
4 августа, 20.00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 27 Эфрем.
АПОЭЛКреспо, Белец, Феррари, Каро, Шебак, Даушвили (Маркиньос, 73), Эфрем (Вильяфаньес, 73), Сарфо, Далсиу (Георгиу, 84), Ндонгала (Теодору, 84), Элиа.
Кызыл-ЖарКаршакевич, Лобанцев, Мужек (Мульдинов, 73), Коне, Гурман, Бушман, Тапалов, Подио (Козлов, 60), Жиан Мартинс, Яковлев (Мурачев, 60), Лобжанидзе (Chikanchi, 90).
Предупреждения:
Лобанцев (21), Эфрем (52), Мужек (67).

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