Обзор матча АПОЭЛ – «Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» на выезде проиграл кипрскому АПОЭЛу в рамках первого матча квалификации Лиги конференций (0:1).

Ответный матч пройдет 11 августа в Нур-Султане.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф встретится с победителем пары «Сепси» (Румыния) — «Юргорден» (Швеция).

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