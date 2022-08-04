Главный тренер АПОЭЛа Августи: «Мы хотим выиграть еще крупнее и выйти в следующий раунд»

Главный тренер кипрского АПОЭЛа Софронис Августи прокомментировал победу над «Кызыл-Жаром» (1:0) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций.

— Результатом мы недовольны. Довольны усилиями и тем, как ребята сыграли. Мы собираемся поехать туда, сыграть в свою игру, одержать еще одну победу и пройти в следующий раунд. Было определенно очень важно, чтобы все игроки работали над нашей собственной философией и были готовы.

Несколько игроков, которые пришли в последний момент, оказались не готовы, но мы выигрываем время. Мы хотим выиграть еще крупнее и выйти в следующий раунд. Нужно, чтобы молодежь тоже могла понять наш стиль игры, и постепенно в игре появлялось все больше автоматизации. Это достигается благодаря работе на тренировках и качеству игроков, — сказал Августи после матча.

Ответный матч «Кызыл-Жар» — АПОЭЛ состоится 11 августа в Казахстане.

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