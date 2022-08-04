«Кызыл-Жар» в матче против АПОЭЛ: 0 ударов, 27% владения мячом

«Кызыл-Жар» ни разу не ударил по воротам и владел мячом 27% (против 73%) в матче против АПОЭЛ.

За это время киприоты успели сделать 13 ударов (6 в створ) и забить один гол – отличился Эфрем на 27-й минуте.

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Также АПОЭЛ сделал больше фолов (15-11) и угловых (13-0), оффсайдов (3-2).

Петропавловцы получили больше желтых карточек (2-1), вратарь команды Мирослав Лобанцев совершил 5 сейвов.

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Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

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