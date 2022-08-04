Лига конференций. «Тобол» в гостях у «Зриньски», АПОЭЛ против «Кызыл-Жара»

Казахстанские клубы проводят первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

«Тобол» на выезде сыграет с боснийским «Зриньски» (5 августа в 01:00).

«Кызыл-Жар» также в гостях встретится с кипрским АПОЭЛом (23:00).

Время указано по Нур-Султану, посмотреть игры можно по телеканалу Qazsport.

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Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

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