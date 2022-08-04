Лига конференций. «Тобол» в гостях у «Зриньски», АПОЭЛ против «Кызыл-Жара»

Казахстанские клубы проводят первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
«Тобол» на выезде сыграет с боснийским «Зриньски» (5 августа в 01:00).
- Дата проведения
- 4 августа, 22.00, «Биели Бриег»
«Кызыл-Жар» также в гостях встретится с кипрским АПОЭЛом (23:00).
- Дата проведения
- 4 августа, 20.00, «ГСП Стэдиум»
Время указано по Нур-Султану, посмотреть игры можно по телеканалу Qazsport.
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