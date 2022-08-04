Али Алиев: «Футбол — игра, полная неожиданностей. Не могу сказать, как мы будем играть через неделю»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал поражение кипрскому АПОЭЛу (0:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций.

— Поздравляю обе команды с проявленным духом. Как я сказал вчера, у игроков АПОЭЛа есть опыт выступления. Футбол — игра, полная неожиданностей. Все может случиться. Не могу сказать, как мы будем играть через неделю. Мы играли с очень сильной командой на «горячем» домашнем поле. Вот так мы должны были играть сегодня, — сказал Алиев.

Ответный матч «Кызыл-Жара» и АПОЭЛа состоится 11 августа в Казахстане. Победитель этого противостояния в раунде плей-офф встретится с победителем пары «Сепси» (Румыния) — «Юргорден» (Швеция).

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе