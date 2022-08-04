Юниорская сборная Казахстана по теннису вышла в полуфинал чемпионата мира

В чешском городе Простеев, уверенно обыграв со счетом 2:0 команду Словении, казахстанцы (Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков) вышли в полуфинал командного чемпионата мира 2022 года среди юниоров до 14 лет.

Капитан команды Сергей Квак на стартовую игру вновь выставил Даниэля Тазабекова и он в очередной раз оправдал доверие. В игре против Свита Сульича Даниэль продемонстрировал хладнокровие. Несмотря на проигранный первый сет 4:6, во второй партии Тазабеков быстро вернулся в игру и на тай-брейке дожал оппонента – 7:6 (8:6).

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В решающей третьей партии Даниэль сразу повел 4:1. В шестом гейме Сульич взял медицинский тайм-аут. После юный казахстанец продолжил свой натиск и уверенно довел игру до 6:2.

Следом на корт вышли первые номера своих сборных – Зангар Нурланулы и Жига Шешко. Первый сет остался за Зангаром – 6:4. В начале второй партии соперники обменялись брейками, но на этом силы Шешко закончились, дальше на корте порхал наш Зангар, который уверенно выиграл сет, а за ним и матч – 6:4, 6:3.

Завтра, 5 августа нашим юниорам в полуфинале чемпионата мира предстоит сразиться со сборной Германии, которая победила болгар 2:1.

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