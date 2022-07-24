Казахстанец Евсеев уступил в финале Кубка Президента в Нур-Султане

В Нур-Султане завершился международный теннисный турнир «Кубок Президента».

Победителем в мужском одиночном разряде стал 151-я ракетка мира, россиянин Роман Сафиуллин.

В финале он победил Дениса Евсеева из Казахстана (2:6, 6:4, 7:6). Теперь 29-летний алматинец поднимется с 341-й на 269-ю позицию в мировом рейтинге.

На женском турнире серии ITF World Tennis Tour W60 титул завоевала японка Моюка Учиджима, обыгравшая Наталию Стеванович из Сербии (6:3, 7:6).

В мужском парном разряде победили Джи Сун Нам и Мин-Кю Сонг из Южной Кореи, в женском – Мария Ткачева и Анастасия Золотарева (Россия).

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