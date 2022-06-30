Аида Сатыбалдинова проведет бой за титул WBC

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (6-2-1, 2 КО) планирует вернуться на ринг 4 августа.

Соперницей «Леди Спарты» станет не знающая поражений американка Челси Андерсон (5-0, 2 КО). По информации BoxRec.com, на кону в поединке будет стоять вакантный титул WBC International в легкой весовой категории. Формат боя — восемь раундов по две минуты.

Отметим, что 19 июня Сатыбалдинова одержала победу над гаитянкой Джайкой Павилус (3-6-1, 1 КО) единогласным решением судей. Это был первый бой Аиды за три года.

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