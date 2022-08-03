Дычко о бое Канело – GGG: «Гена сменил тренера, Канело будет тяжелее его предугадать»

Казахстанский боксер Иван Дычко сделал прогноз на третий бой Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса:

«Шансы я оцениваю, как равные, но что-то мне подсказывает, что Гена улучшился в психологическом и техническом плане. Он сменил тренера и где-то изменился, поэтому Канело будет тяжелее его предугадать.

Сам Альварес проиграл в последнем своем поединке, и возможно, психологически уступает самому себе, до поражения. Конечно, я болею за Гену!»

Бой пройдет 17 сентября в Лас Вегасе.

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