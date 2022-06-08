Казахстанский чемпион WBC Кособуцкий вызвал чемпиона WBA

Казахстанский боксер тяжелой весовой категории, обладатель пояса WBC International Жан Кособуцкий бросил громкий вызов.

Он проявил желание подраться с обладателем пояса WBA Continental немцем Агитом Кабайелом: «Агит, я вызываю тебя на бой. Выходи в ринг!», – именно такой призыв озвучил Жан на своей странице в Instagram.

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