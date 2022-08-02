Клуб Второй лиги «Актобе Сити» может закрыться из-за финансовых проблем

Дебютант второй лиги «Актобе Сити» находится на грани снятия со Второй лиги Казахстана. Об этом сообщил Meta-ratings.kz.

Клуб испытывает финансовые трудности. Футболисты уже более трех месяцев не получают заработную плату. Нет средств на командировочные расходы и логистику.

Актюбинцы в 12-м туре должны были играть в Актау против молодежки «Каспия», однако команда не прибыла на игру. Теперь клуб накажут штрафом и техническим поражением. В случае очередной неявки команду снимут с первенства.

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Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе