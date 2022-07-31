Балашов об 1:1 с «Таразом»: «Таким образом ни в коем случае нельзя играть при своих болельщиках»

Нападающий «Актобе» Виталий Балашов ответил на вопросы после матча 4-го тура Кубка Казахстана против «Тараза» (1:1).

– Виталик, ты забиваешь уже третий гол в Кубке Казахстана. Но к сожалению пока не удается выиграть в этом турнире. Твои мнения?

– Не знаю с чем это связано. У нас будет разбор игры. Посмотрим моменты, разберем ошибки. Нам тренер скажет, что не удается. По горячим следам сложно что-то говорить после матча.

– Вроде начали встречу неплохо, но показалось, что во втором тайме кое-что поломалось. Что не получилось?

– Да, действительно, первый тайм мы сегодня хорошо сыграли. Что произошло во втором – тяжело комментировать. Но получилось вот так. Однако таким образом ни в коем случае нельзя играть при своих болельщиках. Надо было продолжать играть в свою игру, как и в первом тайме. Плюс у нас были в первом отрезке моменты, чтобы удвоить наше преимущество. В таком случае, думаю, мы бы довели игру до победы.

– Андрей Владимирович сказал после игры, что в кубке еще поборемся за выход из группы. Реальны ли наши шансы?

– Шансы всегда есть. Но там все должно совпасть. Кто-то должен не набрать очки, кто-то – наоборот. Понятно, что сейчас от нас не все зависит. Нам надо будет только выигрывать и смотреть, как выступят наши соперники. Будем отталкиваться от конечного результата.

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