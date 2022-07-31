Нуркен Мазбаев: «В Таразе растет хорошая молодежь. Надеюсь, еще много Бауыржанов выйдет»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев прокомментировал ничью с «Актобе» (1:1) в 4-м туре Кубка Казахстана.

– Кубковые игры всегда проходят напряженно. Мы прекрасно понимали, что «Актобе» нужна победа, чтобы продолжить кубковые игры. У нас была физическая и психологическая подготовка к матчу с ними. Потому что, как известно, поддержка болельщиков здесь тоже очень хорошая. Команда хорошо выдержала, не обращая внимания на давление болельщиков на стадионе. По игре, наши защитники сумели использовать правильную тактику против атакующих игроков соперника. Но в организации позиционных атак у нас были пробелы. Но думаю, что через эти кубковые встречи мы вернемся к играм в чемпионате в хороших условиях. У нас есть все шансы выйти в следующий этап Кубка. У нас еще достаточно шансов на победу в других матчах.

– Как вы думаете, насколько повлияет переход Бауыржана Байтаны в «Актобе» на игру «Тараза»?

– Конечно, Баджо показал хорошую игру в атаке. Но считаю, что результат – это заслуга команды в целом. Как известно, в Таразе растет хорошая молодежь. Надеюсь, еще много Бауыржанов выйдет. Думаю, молодежь в команде не оплакивает место Баджо.

– Расскажите о цели «Тараза» в Кубке и чемпионате?

– В начале сезона, в связи с нашим финансовым положением, цель была другая. По ходу чемпионата, судя по показаниям игр, цель меняется. Мы хотим выглядеть с максимальной высоты.

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