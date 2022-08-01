Маляров покинул «Актобе»

«Актобе» объявил об уходе российского полузащитника Никита Маляров. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Маляров перешел в состав красно-белых перед началом текущего сезона. Всего за «Актобе» он провел 11 матчей во всех турнираз и забил 1 гол.

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