Казахстанка Шарипова дебютировала в ММА победой над представительницей фрик-боев

Казахстанская профи-боксер Фируза Шарипова, чемпионка мира по версии IBA, дебютировала в ММА боем в рамках турнира OCTAGON33 в Алматы.

Ее соперницей стала Карина Ондасынова, известная в России как «Карина Секси». Свой последний бой она провела в поп-ММА против стриптезерши Дианы Барби.

Фируза заставила соперницу сдаться соперницу уже в первом раунде.

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