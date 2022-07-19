Артем Резников о бое Канело – Головкин: «Альварес – фаворит, но мы верим в Гену»

Казахстанский боец ММА Артем Резников сделал прогноз на бой Канело-Головкин, который состоится в сентябре:

«Альварес – явный фаворит, но мы верим в Гену. Надеемся. Будет очень круто, если Головкин выиграет, потому что его все списали. Мне кажется, что его списали во всем мире. Поэтому его победа будет фильмом «Рокки» или встречей Мухаммеда Али с Джорджем Форманом. Если он выиграет и завершит карьеру, это будет история. Надеюсь, что у него это получится. Головкин дышит хорошо. Мне понравилось, что в последнем поединке он наращивал темп. Для его возраста это очень круто»

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