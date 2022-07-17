Жалгас Жумагулов сделал прогноз на третий бой Канело- Головкин: «Сомнений нет, Головкин выиграет»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов сделал прогноз на бой Головкин- Канело:

«Первый бой выиграл Гена. Сомнений нет. Второй бой – ничья. Сейчас у меня нет сомнений, он выиграет встречу у Альвареса. Я уверен на сто процентов. Бивол показал, как надо работать с Канело. Бивол показал, как надо работать с Канело. Головкину вообще нужно отдать должное. Когда я нахожусь в Америке и говорю, что из Казахстана, все спрашивают: «Что это за страна?» Я говорю: «GGG». Все поднимают большой палец. Вот так нашу страну и наш флаг поднял Головкин, ни один другой спортсмен этого не сделал»

Бой пройдёт 18 сентября по времени Нур-Султана.

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