Боец UFC Тайсумов о Рахмонове: «Он зверюга»

Австрийский боец UFC Майрбек Тайсумов (27-6) оценил выступления казахстанца Шавката Рахмонова: «Честно сказать, он зверюга. Крайний бой вообще бомбово. На самом деле, очень талантливый парень, выходит и делает свое дело». В последнем бою в UFC Шавкат Рахмонов досрочно победил рекордсмена американской лиги Нила Мэгни. Рахмонов идет на серии из 16 побед, четыре из которых одержаны в лучшей лиге мира.

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