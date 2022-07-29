Казахстанец Нурболат подерется с экс-бойцом АСА

Два рейтинговых бойца полулегкого веса лиги Naiza Айбек Нурсеит (6-3-1) и Сайфулла Джабраилов (12-2) проведут поединок в рамках турнира Naiza 44, который пройдет в Алматы в конце августа.

Айбек идет на серии из трех досрочных побед и занимает первое место в рейтинге полулегковесов. Сайфулла также одержал три досрочные победы подряд, две из которых в рамках лиги АСА. Джабраилов расположился на 4 строчке рейтинга.

Чемпионом лиги в этом весе является Николай Самусев, который из-за травмы находится на вынужденном простое.

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