Казахстанец Мамедов нокаутировал иранца за 12 секунд

Непобежденный казахстанский боец Самат Мамедов одержал победу на турнире OCTAGON в Алматы.

Его соперником выступил 32-летний иранец Мохаммед Хани (5-1). Иранец начал бой со штрафного балла, так как не уложился в вес. Поединок продлился 12 секунд и завершился победой нокаутом в исполнении Мамедова.

Теперь Самат идет на серии 5:0, при этом все пять побед были добыты в первом раунде.

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