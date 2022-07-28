Президент лиги BRAVE об Алмабаеве: «Он лучший в Центральной Азии»

Президент бахрейнской лиги BRAVE CF Мухаммед Шахид оценил казахстанского бойца Асу Алмабаева для пресс-службы Dar Team: «Асу Алмабаев подписали в лигу в качестве лучшего бойца Казахстана. Но в последних боях на BRAVE CF он доказал, что он лучший в наилегчайшем весе не только в своей стране, но и во всей Центральной Азии».

Асу в рамках турнира Brave CF 60, который пройдет в ночь с 30 на 31 июля, проведет бой против экс-чемпиона Bellator Зака Маковски.

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