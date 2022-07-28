Где смотреть бой Алмабаева против экс-чемпиона Bellator Маковски

Поединок казахстанского бойца Асу «Зульфикара» Алмабаева и экс-чемпиона Bellator Зака Маковски пройдет в Бахрейне в рамках турнира Brave 60.

Ориентировочное время начала боя 31 июля в 4:00 по времени Нур-Султана.

Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на сайте www.bravecf.com.

Этот бой станет третьим для Алмабаева в рамках бахрейнской лиги, ранее он задушил украинца Александра Доскальчука, а также победил решением Имрана Магарамова.

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