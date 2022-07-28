Кирилл Кекер: «Шансы в пользу «Кишварды» – 60 на 40»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал предстоящий матч Лиги конференций против венгерской «Кишварды».

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– Понятно, что Казахстан и Венгрия находятся далеко друг от друга, но в клубе мы выбрали оптимальное решение для организации поездки. Оглядываясь на первый матч, мы не были довольны результатом, но если посмотреть на качество игры, то положительных моментов у нас было много. Но не все, что мы планировали, получилось. С тех пор мы играли в Кубке на выходных, к счастью, дома, так что нам не нужно было никуда ехать. Нашей целью была победа, в то же время мы были рады дать шанс сыграть и нашим собственным воспитанникам. Это часть стратегии клуба, поэтому мы не руководствовались, что те, кто играют против «Кишварды», будут отдыхать в Кубке.

Теперь у Кишварды больше шансов, я бы оценил шансы в их пользу – 60 на 40. В то же время ранний гол может существенно изменить ситуацию. Исходя из этого, ожидаем интересного матча, настроены позитивно.

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