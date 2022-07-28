2-й раунд ЛК. Ответный матч. «Кайрат» на выезде сыграет с «Кишвардой»

«Кайрат» в ответной встрече 2-го раунда Лиги конференций на выезде сыграет с венгерской «Кишвардой». Матч стартует 28 июля в 22:00 по Нур-Султану.
Первая встреча в Алматы завершилась победой венгров (1:0).
Матч покажет Qazsport. Первый тайм будет доступен на сайте телеканала.
- Дата проведения
- 28 июля, 19.00, «Варкерт»
🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑
«Астану» откатили на десять лет назад. Теперь это не большой клуб». Рукавина о поражении «Ракуву», несерьезных людях в руководстве и своих планах
Самые громкие камбэки казахстанских клубов в Европе: вынос «Хайдука» в Костанае, триллер «Астаны» и ХИК-а и обидное поражение молдаван в Актобе