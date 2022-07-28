2-й раунд ЛК. Ответный матч. «Кайрат» на выезде сыграет с «Кишвардой»

«Кайрат» в ответной встрече 2-го раунда Лиги конференций на выезде сыграет с венгерской «Кишвардой». Матч стартует 28 июля в 22:00 по Нур-Султану.

Первая встреча в Алматы завершилась победой венгров (1:0).

Матч покажет Qazsport. Первый тайм будет доступен на сайте телеканала.

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