Защитник «Кишварды» Доминик Ковачич прокомментировал предстоящий ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Кайратом».

– Все наши игроки фантастически выступили в Алматы, мы были сплочены. Мы были лучше, заслуженно выиграли матч (1:0 – Sports.ru Казахстан), поэтому ответный матч начинаем с хорошего результата. В любом случае, во втором матче нам тоже нужно быть очень осторожными, потому что «Кайрат» – опасная команда. Нам и в четверг нужно играть умно. Если будем такими же дисциплинированными, как на выезде, то сможем пройти дальше.

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