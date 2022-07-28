Шушеначев, Алыкулов и Васин – в старте. Состав «Кайрата» на матч с «Кишвардой»

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Объявлен стартовый состав «Кайрата» на ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций против венгерской «Кишварды».

«Кайрат»: Устименко, Баньяк, Васин, Садыбеков, Кейлер, Ульшин, Крачковский, Астанов, Алыкулов, Шушеначев, Жоао Пауло. 

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