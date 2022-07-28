Али Алиев об ответном матче с «Осиеком» «Хочется, чтобы это была джентльменская игра. Пусть она пройдет без каких-либо травм»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев поделился мнением от предстоящей ответной игры Лиги конференций против «Осиека».

«Всех приветствую. За эту неделю мы уже соскучились по нашему сопернику. Наш соперник очень достойный, один из лидеров хорватского чемпионата. Ожидания от матча? Хочется, чтобы это была джентльменская игра. Пусть она пройдет без каких-либо травм. Пусть победит тот, кто будет готов на эту игру лучше. Надеюсь, что футбол будет превалировать над всем», – сказал Алиев.

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