2-й раунд ЛК. Ответный матч. «Осиек» примет «Кызыл-Жар»

Теги Осиек Кызыл-Жар Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Qazsport Спорт Казахстана

Сегодня «Кызыл-Жар» на выезде встретится с хорватским «Осиеком» в рамках ответного матча квалификации Лиги конференций. Игра состоится на стадионе «Градски врт» в Осиеке. Начало встречи – 00:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Первый матч закончился победой хорватов (2:1). 

Осиек Хорватия – Кызыл-Жар Казахстан
Дата проведения
28 июля, 21.30, «Градски врт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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